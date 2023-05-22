«Подросток в перчатках»: очевидцы описали предполагаемого поджигателя четвероклассника в сарае

Местные жители и очевидцы трагедии в поселке Дубовая роща в Подмосковье, где четвероклассник заживо сгорел в сарае, описали и охарактеризовали предполагаемого поджигателя. Напомним, подозреваемым стал семиклассник.

Местные жители говорят о нем, как об отъявленном хулигане. Как пишет сайт mk.ru, погибший ребенок жил не там, в Раменском, он мог раздражать местных хулиганов. Мальчик занимался дзюдо. Это могло не нравиться предполагаемому поджигателю.

Местные жители утверждают, что семиклассник держал в страхе весь школьный класс. Он жил недалеко от места трагедии – семья переехала сюда два года назад.

Соседка семьи рассказала: «Они с друзьями постоянно ходили в гаражи, сидели там, курили, матерились».

Компания подростков часто собиралась в заброшенной постройке: туда принесли старую мебель, матрасы. После школы молодежь любила проводить там время.

Свидетельницей трагедии стала молодая мать, которая в тот день гуляла неподалеку с подругами и грудными детьми. Она рассказала: «Я видела, как оттуда уходил подросток в черных перчатках, он не бежал, не волновался».

Она привела слова детей, которые сообщили взрослому человеку, что поджигатель приказал не выпускать запертого мальчика, угрожая сжечь в сарае и их.

Другая местная жительница расспросила о случившемся девочку, которая гуляла в компании семиклассника. Она сообщила, что «мальчишку избили, ударили молотком по голове». Ребенок просил помочь и говорил, что ему очень больно.

Также стало известно, что перед случившимся дети заходили в магазин. Если выяснится, что они покупали средство для розжига, то это станет неопровержимым доказательством намеренного убийства школьника.

Ранее мы подробно рассказывали об этом происшествии.