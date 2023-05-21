16:30, 21 мая 2023
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Дети затолкали 11-летнего мальчика в сарай и заколотили дверь гвоздями
В Подмосковье подростки закрыли 11-летнего ребенка в сарае, а он загорелся.
11-летний мальчик был обнаружен в сарае, который полыхал от огня. Трагедия произошла в Подмосковье в Раменском районе.
Пожарным поступил вызов о возгорании хозяйственной постройки. Сотрудники прибыли на место и обнаружили тело несовершеннолетнего ребенка.
Сотрудники полиции выяснили, что ребенка заперли в сарае намеренно. Дети решили подшутить над мальчиком, заколотив дверь сарая гвоздями. Однако вскоре случился пожар.
О том, кто поджег здание, нет информации. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности.
Ранее мы писали, что обвиняемая в совращении несовершеннолетнего барменша ждет рождение ребенка от школьника.