Дети затолкали 11-летнего мальчика в сарай и заколотили дверь гвоздями

11-летний мальчик был обнаружен в сарае, который полыхал от огня. Трагедия произошла в Подмосковье в Раменском районе.

Пожарным поступил вызов о возгорании хозяйственной постройки. Сотрудники прибыли на место и обнаружили тело несовершеннолетнего ребенка.

Сотрудники полиции выяснили, что ребенка заперли в сарае намеренно. Дети решили подшутить над мальчиком, заколотив дверь сарая гвоздями. Однако вскоре случился пожар.

О том, кто поджег здание, нет информации. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности.

Ранее мы писали, что обвиняемая в совращении несовершеннолетнего барменша ждет рождение ребенка от школьника.