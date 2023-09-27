Подросток в Красноярском крае перед смертью прочитал ответ девушки в мессенджере

В Красноярском крае 15-летний подросток совершил суицид. Его друзья считают, что смерть стала реакцией на сухой ответ девушки в мессенджере.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Приятели погибшего десятиклассника рассказали, что школьник год встречался с девушкой и давно говорил о суициде. Отношения пары были нестабильны: они то мирились, то ссорились.

Подруга умершего по волейбольной секции рассказала, что парень «чуть что» писал о суициде. Потом девушка перестала к этому относиться всерьез.

«Вот и ответила ему «пока» и «грустной» скобочкой. Подумала, что в очередной раз пугает», - поделилась девушка содержанием последнего сообщения.

В школе сообщили, что в день трагедии мальчик был на всех уроках, а потом вышел из учреждения вместе с девушкой. Она училась на класс старше. Погибший воспитывался в благополучной семье: отец – директор в авиационной области, а мать домохозяйка. Ребенок увлекался музыкой, играл в волейбол.

Ранее в Одинцово 16-летний подросток умер на руках у матери из-за скачка температуры.