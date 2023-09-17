Кровавая расправа: муж отрезал жене палец на глазах у ребенка

Стали известны подробности ночного инцидента на юге Москвы, где в автомобиле, протаранившем 10 машин, была обнаружена женщина с кровавыми ранами.

Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина напал на жену с топориком на глазах их общей двухлетней дочери.

Оказалось, что муж забрал жену и ребенка из аэропорта и отправился с ними домой. В какой-то момент возник конфликт между супругами, который перерос в драку. Мужчина нанес множество ударов топориком для мяса своей супруге.

Отмечается, что автомобиль удалось задержать на трассе М-4 «Дон». Мужчина вышел с дочерью на руках и кричал, чтобы ребенка не трогали. Он заявил, что жена первая напала на него, и ему пришлось обороняться.

Ранее мы писали, что 28-летний мужчина разрубил топором на куски 22-летнюю новую жену и выбросил останки в реку.