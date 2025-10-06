Подросток умер во время телефонного разговора с мамой: что произошло

В Челябинске подростка убило током, когда он разговаривал по телефону с мамой. Близкие погибшего во всем винят коммунальные службы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, 16-летний парень пользовался телефоном, пока он заряжался, и общался с матерью. Но в какой-то момент его ударило током, и он скончался. Бабушка мальчика рассказала, что слышала «страшный крик и стук».

Официальной версии, что именно стало причиной гибели несовершеннолетнего, пока нет. Родственники подростка утверждают, что ответственность может лежать на коммунальщиках, которые накануне продували трубы и запускали отопление. Они считают, что парень умер после того, как коснулся батареи.

Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее в Москве мужчина напал с ножом на двух прохожих у стены Цоя на Арбате. Одному из них он нанес множественные удары оружием.