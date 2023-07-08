Мужчине сломали ребра на кладбище в ходе конфликта

Местный житель Тихвинского района попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как ему на кладбище сломали ребра.

Как передает Пятый канал, пострадавший беседовал с мужчиной на кладбище, в ходе чего возник конфликт. И без того натянутые отношения достигли пика, и мужчина напал на приятеля.

Мужчина был избит деревянной доской. Врачи обнаружили у него закрытый перелом седьмого ребра с левой стороны. Кроме того, у пациента был травматический пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

Отмечается, что нападавший был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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