«Ест только через трубочку»: в Новосибирской области подросток избил 11-летнюю девочку

В Новосибирской области в одной из школ Татарска избили 11-летнюю девочку. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

По данным НГС, все произошло 8 ноября. Женщина пошла на работу, а ее дочь — в школу. Спустя несколько часов маме девочки позвонила классный руководитель и сообщила, что девочку побили. Выяснилось, что школьницу ударил по голове ногой 13-летний мальчик.

Девочка одевалась на урок физкультуры и выходила из спортзала. Мальчик в этот момент, со слов родительницы, стоял на скамейки. Он начал провоцировать школьницу, махал руками перед ее лицом и толкал.

«Потом залез на скамейку, стал разворачивать и ударил ей ногой по голове, удар был в прыжке. Попал тыльной частью ноги, задел челюсть, ухо, висок, был сильный удар по левой стороне головы», — рассказала мама пострадавшей.

После удара у девочки закружилась голова, ухудшилось самочувствие. Мама забрала ее из школы и повезла в больницу. Там школьнице сделали снимок. У нее выявили травму головы, а КТ показало, что у ребенка выбита челюсть.

«Вчера челюсть вправляли, сейчас у дочки повязка на голове, ест только через трубочку», — рассказывает женщина.

Пятиклассница находится в больнице в отделении хирургии. Неизвестно, какие последствия возникнут после травмы.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, ранее хозяйка алабая жестоко избила восьмиклассницу.