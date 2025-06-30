Подросток попал в больницу с почечной недостаточностью после того, как его заставили сделать 1000 приседаний

15-летний подросток из Китая попал в больницу после того, как его заставили сделать 1000 приседаний. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в «исправительном учебном центре» в городе Гуйлинь, провинция Гуанси. Сообщается, что молодой человек попал туда после того, как украл 500 долларов из припаркованного автомобиля.

В качестве одного из наказаний инструктор «исправительной школы» по строевой подготовке заставил подростка сделать тысячу приседаний. Позже выяснилось, что вместе с пострадавшим физическое упражнение выполняли и другие ученики.

Отец мальчика узнал о случившимся только спустя 20 дней. Он рассказал, что после этого его сын попал в Центральную больницу Юнчжоу с острой почечной недостаточностью. Теперь молодой человек нуждается в дорогостоящей трансплантации почки.

Ранее мы писали о том, как в Китае отец едва не умер от сердечного приступа, пока делал домашнее задание с сыном-школьником. Состояние мужчины ухудшилось из-за стресса.