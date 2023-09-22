Подросток помогал родителям в огороде и случайно убил косой младшую сестру

В Алтайском крае 14-летний мальчик случайно ранил косой четырехлетнюю сестру. Спасти ребенка не удалось, девочка скончалась еще до приезда врачей. Об этом сообщает kp.ru.

Трагический случай произошел 20 сентября. Семья с детьми приехала из Новосибирска на дачу, которая находится в Солонешенском районе. Подросток захотел помочь родителям в огороде и начал косить траву. Маленькая сестра подошла сзади, но брат ее не заметил и махнул косой. Удар пришелся прямо по сердцу.

Как передает главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов, полученная травма была несовместима с жизнью. Медики бригады скорой помощи констатировали смерть девочки. На данный момент с членами семьи общаются психологи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Специалисты заняты выяснением всех деталей случившегося.

Ранее мы писали, что в Ростовской области школьница погибла от удара током. Девочка захотела искупаться и взяла с собой мобильный телефон. Она подключила гаджет к зарядке, улеглась в ванне и решила с кем-то созвониться.