Мужчина приходил в книжный магазин и крал атласы

Мужчина хотел украсть атласы на 7,4 тысячи рублей и был пойман директором книжного магазина. Неприятный случай произошел в Челябинске.

Оказалось, что мужчина был частым посетителем книжного магазина. Он был приветлив и всегда ходил с рюкзаком. В один из его приходов сотрудники магазина заметили неладное — из рюкзака торчало несколько рулонов атласов.

Продавец нажала тревожную кнопку и сотрудники ЧОПа и Росгвардии прибыли на место. Мужчина был задержан, а продавцы провели инвентаризацию товаров и обнаружили большой дефицит, пишет 74.ru.

Отмечается, что мужчина выяснил, где не стоят камеры и, вероятно, работала на заказ. Сумма общего ущерба оценена в более чем 40 тысяч рублей.

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