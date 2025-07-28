Обвиняемый в убийстве пожилых москвичей попытался вызвать жалость у суда

В Москве началось рассмотрение дела мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве пожилой супружеской пары с целью грабежа. 38-летний уроженец другой страны, работавший у потерпевших помощником по хозяйству, предстал перед судом по трем статьям, включая убийство двух лиц из корыстных побуждений. Он пытался разжалобить суд, об этом сообщает НТВ.

На преступление его якобы толкнули благие намерения — деньги нужны были на лечение сына. Такими словами подсудимый пытался оправдать свои действия.

По данным следствия, он напал с топором на 82-летнего полковника в отставке Виктора Селезнева и его супругу после отказа дать ему деньги в долг. Получив доступ к банковскому приложению пенсионера, он перевел себе 17 тысяч рублей с карты и 1 миллион рублей со вклада, после чего нанес множественные удары топором и монтировкой по головам жертвам, поджег квартиру и скрылся.

Преступника в этой семье давно знали и доверяли ему.

После задержания обвиняемый пошел на сотрудничество со следствием в надежде на смягчение наказания. Однако вещественные доказательства (отпечатки пальцев на месте преступления) и показания свидетелей не оставляют сомнений в его виновности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Погибший Виктор Селезнев был заслуженным офицером и экс-начальником отдела в авиакомпании. Его супруга скончалась в больнице от полученных травм.

Ранее отец убитого Далера Бобиева заявил, что согласен с приговором опекунше Наумовой.