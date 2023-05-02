Подросток из Владивостока угрожал убить себя за запрет на секс с 12-летней подругой

Во Владивостоке 15-летний школьник угрожал суицидом, если ему запретят заниматься сексом с 12-летней подругой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В полицию на подростка пожаловалась мать девочки. Подчеркивается, что юные любовники познакомились четыре месяца назад, а их отношения развивались стремительно.

«Уже через неделю она стала женщиной и грезила о семье», – отмечает источник.

Позже о таком союзе узнала мама девочки. Она попросила школьника оставить ее дочь в покое. В результате подросток начал угрожать суицидом, если об их связи узнает полиция. Тогда женщина не стала обращаться в правоохранительные органы.

В результате девочка поняла самостоятельно, что происходит нечто неправильное, и пора расстаться.

«На прощальной встрече парень напоследок попросил сделать ему приятно, но после достал нож и сильно избил девочку, чтобы отомстить за разбитое сердце», – отмечается в сообщении.

Родительница девочки узнала об этом и уже решила обратиться в полицию с заявлением. Теперь на подростка могут завести уголовное дело, так как ему больше 14 лет.

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