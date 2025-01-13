Похож на маму: актриса Настасья Самбурская показала фото сына

Звезда, склонная к эпатажу, показала фото дочерей и сына, сгенерированные искусственным интеллектом. «Надеюсь, он у меня когда-нибудь родится, какой хорошенький. Я, кстати, его Оскаром назову. Должен же он у меня быть», — шутливо подписала фото с «сыном» Самбурская.

На снимке с дочерью актриса заметила, что запрещает «дочери» краситься, но девочка якобы очень хочет быть похожей на маму.

Актриса недолгое время была в браке с белорусским актером Кириллом Дыцевичем, с которым встречалась несколько месяцев до свадьбы. Своих детей у Самбурской нет.

Напомним, что Настасья Самбурская стала популярна благодаря сериалу про студентов. Однако в какой-то момент она предпочла уйти из проекта. Сейчас она не соглашается на съемки в продолжениях. Сама она признавалась — ей приятно вспоминать время, когда она была частью «Универа», но возвращаться она не хочет.

Ранее в Сети появилось видео, на котором актрисе делают предложение. Позже в Сети начали писать, что звезда тайно вышла замуж, но она опровергла эти слухи.