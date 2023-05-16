Подростки устроили самосуд над сверстником, который торговал петардами в Мурманске: видео
В Мурманске подростки снимали на камеру, как пытали сверстника электрошокером из-за петард.
Фото: Freepik
В Мурманске школьники пытали сверстника током и сняли это на камеру. Отмечается, что мальчики устроили самосуд из-за того, что сверстник торговал петардами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мурманск».
Видео попало в Сеть. На кадрах видна группа подростков и согнувшийся от боли мальчик. Один из участников самосуда показывает электрошокер и спрашивает сверстника, все ли у него хорошо. Сидящий на коленях мальчик говорит «нет».
«Теперь будешь знать на будущее», — говорит голос за кадром.
Он предлагает соучастникам ударить мальчика шокером еще три раза или услышать рассказ от самого «обвиняемого» о том, как долго он продавал пиротехнику и сколько заработал на этом. Школьник говорит, что за три дня заработал 160 рублей и уже отдал всю эту сумму. На следующих кадрах сверстники просят его извиниться на камеру.
Позже появилась информация, что прокуратура Мурманской области организовала проверку после размещенного в интернете ролика с допросом школьника, продававшего ученикам петарды.
Ранее мы писали о том, как в Хакасии ученик пятого класса выстрелил зубочисткой из винтовки и пробил глаз другу. Происшествие произошло 14 мая в одном поселке. Тогда мальчик играл со своим старшим товарищем, но в один момент все вышло из-под контроля.