Подростки разгромили более 150 могил в Челябинской области

В поселке Ближний Береговой Челябинской области два подростка устроили погром на местном кладбище, повредив более сотни могил. Об этом сообщила жительница населенного пункта в беседе с 360.ru.

По ее словам, полиция уже установила личности вандалов - их двое.

«Допросили их родителей, но пока нам никаких фактов не говорят», — отметила женщина.

Злоумышленники вырвали несколько надгробных плит и положили их лицевой стороной вниз. Всего жители насчитали около 150 поврежденных могил. Точный ущерб оценит специальная комиссия.

«Сам камень не пострадал, плиты вроде бы все целые. Если поднять лицевую сторону, где фотография, там могут быть какие-то трещины, но нам пока не разрешают трогать могилы», — добавила собеседница издания.

О происшествии в полицию сообщили местные жители. Они также направили обращение губернатору с просьбой привлечь виновных к ответственности за осквернение могил.

Раннее мы писали о том, что вандалы разгромили могилу актрисы и первой жены Миронова Екатерины Градовой.