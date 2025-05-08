Подростки проникли в сгоревший после теракта «Крокус» и устроили пляски на видео

Двое подростков проникли в здание «Крокус Сити Холла», сгоревшее после теракта, и сняли там трэш-видео. На кадрах они танцевали с огнетушителем, катались на самокате и залезли на крышу, сопровождая действия нецензурными комментариями. Ролик появился в соцсетях.

8 мая на действия молодых людей обратила внимание общественность. Активисты движения «Зов Народа» в беседе с 360.ru назвали поведение подростков «запредельным цинизмом и глумлением над памятью сотен невинных жертв». Они обратились в МВД и попросили привлечь блогеров к ответственности.

«Надеюсь, этот случай станет уроком для всех, кто забывает о морали, о сострадании и об элементарном уважении к человеческой жизни. И крайне важно обратить внимание на воспитание подрастающего поколения, чтобы подобные проявления бесчеловечности и цинизма больше никогда не повторялись», – высказался председатель Сергей Зайцев.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года. В результате расстрела, взрывов и пожара погибли 145 человек, пострадал 551.

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