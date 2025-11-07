Сын Децла рассказал, что фанаты Тимати подвергли его буллингу в школе

Сын Децла (Кирилла Толмацкого) рассказал, что фанаты Тимати подвергли его буллингу в школе. Об этом стало известно в подкасте «Ниче Святого» для Hi-Fi-стриминга «Звук».

Антоний признался, что ему нелегко быть сыном известного артиста — он с детства подвергался травле. Наследник Кирилла вспомнил, как поклонники Тимати издевались над ним после конфликта артистов. По словам Антония, он долгое время переживал ситуацию и только недавно ее отпустил.

«В школе я столкнулся с буллингом: старшеклассники бросали в меня перчатки из Black Star Burger из-за конфликта между отцом и Тимати, и я не давал им отпор. Только недавно понял, что это было обычным детским поведением, и отпустил ситуацию», — признался сын Децла.

По словам Антония, он не пользуется творчеством отца, несмотря на имеющиеся права. Наследник Толмацкого убежден, что на сегодняшний день музыкальная индустрия переполнена, а профессия артиста обесценена.

«Для меня творчество — это обмен энергией с талантливыми людьми. Если бы я хотел стать коммерческим артистом, то перепевал бы папины песни, гастролировал с его материалом и работал с дедушкой. Но мне важно оставаться личностью», — пояснил он.

Ранее сын Децла рассказал, что после смерти отца живет на отчисления с его музыки. Подробности читайте в этой новости.