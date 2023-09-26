Подростки из Екатеринбурга до смерти забили мужчину за отказ угостить сигаретой

В Екатеринбурге 17-летний парень и его подруга жестоко избили незнакомого мужчину на автобусной остановке. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Подробности сообщает kp.ru.

По данным издания, школьники подошли с ожидавшему транспорт россиянину и попросили его угостить сигаретой. 44-летний житель ответил отказом, и это вывело старшеклассников из себя. Они нанесли по нему около шести десятков ударов, пока его сердце не остановилось. Как стало известно в ходе выяснения обстоятельств, подростки атаковали мужчину, так как им показалось, что он был груб с ними.

Убийство произошло еще 6 июля. На сегодняшний день расследование уголовного дела уже завершено. За содеянное парню и его девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее житель Санкт-Петербурга вымогал деньги у пары школьников. Он угрожал, что, если они не будут выполнять его требования, он распространит их интимные фотографии по Сети. Обо всем этом узнала мама 16-летней девочки и обратилась за помощью в полицию.