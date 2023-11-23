Подростка высадили из автобуса в восьми километрах от населенного пункта в мороз

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, который произошел в Омской области. Один из пассажиров общественного транспорта силой высадил несовершеннолетнего на трассе в мороз, пишет ТАСС.

Конфликт между взрослым и подростком произошел из-за места. Мальчик, у которого сильно болел живот, отказался уступить его женщине, что очень не понравилось агрессивному пассажиру. Тогда он вытолкал несовершеннолетнего из маршрутки на трассу в мороз. До ближайшего населенного пункта было 8 километров.

В итоге мальчик позвонил родственникам и они приехали за ним через некоторое время. Он рассказал взрослым о случившемся, а они, в свою очередь, обратились с заявлением в полицию. Теперь в обстоятельствах конфликтной ситуации разбираются стражи порядка.

Ранее в Раменском погиб 12-летний мальчик, который решил прокатиться на крыше электрички. Он получил смертельный удар током.