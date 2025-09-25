Подростка приговорили к 100 годам тюрьмы за убийство семьи после проигрыша в онлайн-игре

В Пакистане подросток убил свою семью из-за нервного срыва по поводу проигрыша в компьютерной игре PUBG. Об этом сообщает India Today.

Преступление было совершено в городе Лахор. Жертвами 13-летнего подростка стали его мать, брат и две сестры. Сообщается, что юноша проводил за игрой по несколько часов в день, запершись в своей комнате. За это он часто получал выговор от родительницы.

В день совершения убийства он потерпел неудачу в онлайн-шутере и получил очередное замечание. В гневе молодой человек решил устроить стрельбу в реальной жизни. Он взял лицензионный пистолет матери и отправился в комнату, где она спала вместе с дочерями. Юноша произвел несколько выстрелов, убив мать, младших сестер и старшего брата.

После содеянного, он выбросил оружие в канализацию. Однако позже сам признался в убийстве полиции. Суд признал его виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы за каждую жертву. В общей сложности в тюрьме подросток должен будет провести 100 лет. Из-за юного возраста он избежал смертной казни.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 14-летний подросток напал с ножом на одноклассника прямо во время урока.