Пинали ногами и поджигали волосы: 12-летнюю школьницу избили в день рождения из-за неправильного внешнего вида

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку после обращения жительницы Орска. Россиянка сообщила, что толпа хулиганов жестоко избила ее 12-летнюю дочь.

По информации Telegram-канала Baza, школьница гуляла по городу в свой день рождения. На пути ей повстречалась толпа несовершеннолетних хулиганов. Девочке припомнили, что та приглянулась не тем мальчикам и одевается не так, как все.

Агрессивные сверстники отвели жертву в поле и там стали избивать. Хулиганы бросали в школьницу зажженные спички, поджигали и выдирали ей волосы, плевали, а потом поставили на колени и заставили извиняться.

Пострадавшая девочка едва не ползком вернулась домой и рассказала обо всем матери. С многочисленными травмами юная жительница Орска попала в больницу, где лежит до сих пор.

