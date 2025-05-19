Подражала битцевскому маньяку: 14-летнюю школьницу подозревают в жестоком убийстве 7-летней девочки

В Бердянске 14-летнюю школьницу задержали по подозрению в убийстве 7-летней девочки. На месте преступления была оставлена записка — признание в любви битцевскому маньяку Александру Пичушкину. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 16 мая пропала маленькая девочка, которая вышла погулять вместе с подругами возле дома. Домой ребенок так и не вернулся, поэтому родители обратились в полицию. 7-летнюю нашли мертвой на следующий день после начала поисков. Тело находилось недалеко от местного завода.

По подозрению в жестоком убийстве была задержана 14-летняя школьница. Предварительно, она нанесла удар жертве по голове молотком, подражая битцевскому маньяку. После совершения преступления девочка на бумаге призналась в любви Пичушкину и оставила листок рядом с трупом.

Расследование убийства продолжается.

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