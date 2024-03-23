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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 23 марта 2024, 20:32
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Подрабатывал в гардеробе: школьник вывел из «Крокуса» более 100 человек во время теракта

15-летний школьник вывел более 100 человек из «Крокус Сити Холла» во время теракта.
Подрабатывал в гардеробе: школьник вывел из «Крокуса» более 100 человек во время теракта

© Freepik

Список погибших и пострадавших продолжает пополняться после террористического акта в «Крокусе Сити Холле». Однако он мог стать еще на порядок больше, если бы не 15-летний юноша, который организовал эвакуацию людей из здания, передает Telegram-канал Mash.

Школьник подрабатывал в гардеробе концертного зала. По его словам, администрация объясняла правила эвакуация при инструктаже, и этими знаниями парень воспользовался во время теракта в «Крокусе».

Он смог направить испуганную толпу к выходу, тогда как люди изначально побежали в сторону тупика. Более 100 человек спаслись благодаря четким и оперативным командам юного гардеробщика.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился с поручением представить к награде посетителя «Крокус Сити Холла», который обезвредил одного террориста. Благодаря действиям мужчины десяткам человек удалось спастись.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
крокус сити холл
теракт