Подрабатывал в гардеробе: школьник вывел из «Крокуса» более 100 человек во время теракта

Список погибших и пострадавших продолжает пополняться после террористического акта в «Крокусе Сити Холле». Однако он мог стать еще на порядок больше, если бы не 15-летний юноша, который организовал эвакуацию людей из здания, передает Telegram-канал Mash.

Школьник подрабатывал в гардеробе концертного зала. По его словам, администрация объясняла правила эвакуация при инструктаже, и этими знаниями парень воспользовался во время теракта в «Крокусе».

Он смог направить испуганную толпу к выходу, тогда как люди изначально побежали в сторону тупика. Более 100 человек спаслись благодаря четким и оперативным командам юного гардеробщика.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился с поручением представить к награде посетителя «Крокус Сити Холла», который обезвредил одного террориста. Благодаря действиям мужчины десяткам человек удалось спастись.