СЛУЧИЛОСЬ
18:20, 29 сентября 2023
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Подозревают в убийстве рабочего: женщину нашли мертвой на дачном участке

В Екатеринбурге разыскивают рабочего по подозрению в убийстве женщины на даче.

Подозревают в убийстве рабочего: женщину нашли мертвой на дачном участке

© freepik

Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск мужчину 30-40 лет, который подозревается в убийстве жительницы Екатеринбурга. Труп женщины обнаружили в деревне Курманка Заречного городского округа, передает kp.ru.

Екатеринбурженка находилась у себя на дачном участке. На нем же обнаружили тело хозяйки с признаками насильственной смерти. Детали убийства женщины пока не раскрываются.

В совершении преступления заподозрили рабочего. Разыскиваемому мужчине на вид 30-40 лет, рост от 175 до 180 сантиметров. Волосы на голове светлые. Возможно, он одет в темную куртку и темные брюки. На ногах у предполагаемого злоумышленника черные кроссовки.

Близкие убитой женщины до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, екатеринбурженка была добрым и светлым человеком. Самым большим счастьем для нее было рождение сына.

Ранее в Ленинградской области обнаружили труп неизвестной женщины. На теле погибшей по какой-то причине не было одежды.

Источник фото:freepik.com
Источник:kp.ru
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