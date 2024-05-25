Подозревают в гибели семилетнего мальчика: полицейские задержали хозяйку детского центра в Приморье

Сотрудники правоохранительных органов задержали владелицу детского центра во Владивостоке, где погиб семилетней мальчик. Ребенок запутался в качелях и задохнулся, передает Kp.ru со ссылкой на СУ СК по региону.

О трагичном случае стало известно 24 мая, накануне. По данным СМИ, старшая сестра мальчика отвела его в детский центр по просьбе матери. Там за мальчиком сначала присматривала сотрудница, однако потом она оставила рабочее место и отлучилась по делам. За несовершеннолетним осталась наблюдать ее знакомая. При этом она сама не имела никакого отношения к организации.

В какой-то момент школьник остался без присмотра, запутался в качелях и погиб от удушья. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставил на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Ранее в Санкт-Петербурге сын погиб на глазах у матери. Мальчик попал под колеса грузовика.