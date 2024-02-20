Подозревали в мошенничестве: что известно о потенциальной цели киллера у гимназии в Петербурге

Стали известны подробности истории, связанной с несостоявшимся покушением на петербургского адвоката у гимназии. Оказалось, что он дважды подозревался в мошенничестве, передает 78.ru.

Сегодня, 20 февраля, возле одной из петербургских гимназий раздался выстрел. Из пистолета Макаров был ранен водитель. Мужчина отвозил в школу детей своего шефа. По данным журналистов, целью киллера, вероятно, был не шофер, а его начальник — адвокат из Северной столицы. Скорее всего, злоумышленник обознался и выстрелил не в того.

Адвокат, на которого готовилось покушение, был фигурантом двух уголовных дел о мошенничестве. Однако оба раза был оправдан из-за отсутствия состава преступления.

Ранее в Петербурге мать и дочь нашли на полу без сознания после праздничного ужина. Девочка и женщина попали в реанимацию.