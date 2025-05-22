Подозревали шизофрению: 14-летняя подражательница битцевского маньяка стояла на учете у психиатра

Школьница, убившая 7-летнюю девочку в Бердянске, стояла на учете у психиатра. У девочки подозревали шизофрению.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что на следственном эксперименте 14-летняя школьница вела себя хладнокровно и показывала, как добивала жертву в лесу.

Задержанная – трудный подросток. Росла с матерью, но по словам знакомых семьи, женщина ею не занималась. Из-за агрессивного поведения девочку переводили в другие школы.

Когда ребенок стал интересоваться историей битцевского маньяка Александра Пичушкина, тоже никто не заметил. Источник сообщает, что ей проведут психиатрическую экспертизу.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева допустила, что девочка, «скорее всего, невменяема». Она отмечала: у ребенка «явно серьезное расстройство психики».