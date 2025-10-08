Подозревается в изнасиловании помощницы: суд национализировал 60 объектов недвижимости экс-депутата Юрия Напсо

Бывший депутат Государственной думы Юрий Напсо и его родственники лишились 60 объектов недвижимости. Решение об изъятии и национализации имущества принял суд по иску Генпрокуратуры РФ, передает Telegram-канал Коммерсантъ.

В прошлом году у экс-депутата уже изымали активы. В доход государства были обращены 100% акций ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и «Сочипетрол». Кроме того, национализации подлежал ряд объектов недвижимости в Сочи.

Юрий Напсо находится в федеральном розыске по делу об изнасиловании 19-летней помощницы. По версии правоохранителей, после совершения преступления в 2023 году бывший член нижней палаты парламента бежал из России.

Напсо демонстративно лишили мандата в 2025 году. После отъезда за границу он 200 дней не появлялся на заседаниях Государственной думы.