200 дней не появлялся на заседаниях: экс-депутата Госдумы объявили в розыск по делу об изнасиловании

Бывший депутат Государственной думы РФ Юрий Напсо оказался в базе данных разыскиваемых лиц. Экс-парламентария хотят привлечь к ответственности по делу об изнасиловании, передает Telegram-канал 112.

Журналисты со ссылкой на следствие пишут, что экс-депутат надругался над своей 19-летней помощницей еще в марте 2023 года. После изнасилования Напсо перестал ходить на заседания, так как покинул страну. Улетевший в Дубай бывший парламентарий 200 дней не появлялся на рабочем месте.

Напсо демонстративно лишили мандата в 2025 году. Тогда же против него выдвинули обвинения во взяточничестве и нарушении ограничений, связанных с депутатской деятельностью. В отношении Юрия возбудили уголовное дело, в рамках которого Генпрокуратура изъяла у фигуранта активы на сумму более 1,2 млрд рублей.

Еще до начала всех расследований Напсо пытался оспорить лишение мандата. Для этого он обратился в Верховный суд РФ.