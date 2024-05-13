Подозреваемым в убийстве и расчленении женщины в Петербурге оказался ее сын

В Петербурге появился первый подозреваемый в убийстве женщины, части тела которой были найдены в мусорных пакетах. Расправиться с ней мог ее сын. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по СПБ.

Напомним, что 12 мая прохожий обнаружил мешок, в котором находились человечески останки. Он обратился в полицию, после чего нашли и голову погибшей. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемым по нему проходит сын скончавшейся женщины. Он уже задержан.

По информации сайта Фонтанка, мужчине 38 лет. Предположительно, он распилил мать бензопилой. Сначала он выкинул туловище и голову родительницы, после чего попытался избавиться от остальных частей тела. В его квартире были обнаружены следы преступления.

Что именно произошло между женщиной и ее взрослым сыном, пока не уточняется. Расследование продолжается.

Ранее в Подмосковье женщина чуть не умерла в майские праздники, подавившись непрожеванным куском шашлыка.