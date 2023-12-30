Подозреваемый в убийстве отца журналиста Владимира Легойды признал свою вину

Задержан подозреваемый в убийстве Романа Легойды — отца журналиста и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды. По данным Следственного комитета РФ, мужчина признал свою вину в содеянном.

В рамках допроса задержанный объяснил, что подошел к Романе Легойде и попросил подвезти его до магазина. В дороге подозреваемый показал ему нож.

«Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — рассказал задержанный 25-летний мужчина.

По данным следствия, он напал на Романа Легойду, чтобы украсть у него деньги, совершил убийство, а затем похитил у пожилого мужчины 100 тысяч рублей.

29 декабря труп 90-летнего Романа Легойды с множеством колото-резаных ран обнаружили в Ленинском городском округе в Московской области. В СМИ писали, что мужчине нанесли примерно 20 ударов.