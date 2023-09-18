Подозреваемый в убийстве сотрудницы полиции хранил дома кадры из туалетов с устройств для слежки

Подозреваемый в убийстве сотрудницы полиции на Урале хранил дома три устройства для слежки и носители с записями. Среди них нашли кадры из туалетов, когда он следил за девушками, и порнографию.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

Мужчина был задержан 12 сентября, а 14-го взят под стражу. Свою вину в убийстве жены он отрицает.

При обысках в его квартире нашли записи с тайной видеокамеры. Следователи считают, что он мог следить за сестрой убитой и другими девушками.

Когда мужчине сообщили о смерти жены, он заявил об алиби: супруг утверждает, что ремонтировал машину.

Установлено, что женщину убили саперной лопаткой. Орудие было куплено незадолго до преступления.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что после смерти жены мужчина вступил в наследство: получил две машины, а также выплаты от МВД по потере кормильца.

Напомним, в день смерти 29 апреля 2022 года сотрудница полиции вместе с бывшим опекаемым отправилась на рыбалку. В какой-то момент к ним подбежал мужчина в маске, но сирота не смог дать отпор. Он прибежал к родителям убитой и сообщил о нападении мужчины. Отец бросился к реке и нашел тело дочери.