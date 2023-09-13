Была забита до смерти: раскрыто убийство сотрудницы полиции, у которой остались двое детей

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы службы участковых уполномоченных. Им оказался муж погибшей женщины, передает kp.ru со ссылкой на источник.

Сотрудница полиции была забита до смерти 29 апреля прошлого года в поселке Первомайский. Тело женщины на берегу реки обнаружил ее отец. Незадолго до трагичных событий она оставила мужа и перебралась от него вместе с детьми к родителям.

Через некоторое время по горячим следам был задержан бывший опекаемый сотрудницы полиции. Но после трех месяцев СИЗО мужчину выпустили на свободу. Поиски убийцы продолжили.

Накануне, 12 сентября, правоохранители вновь провели задержание по уголовному делу. На этот раз в руках у следователей оказался муж умершей. Сейчас мужчина находится в ИВС. В скором времени суд изберет ему меру пресечения. Подозрения пали на супруга покойной в том числе потому, что незадолго до смерти она жаловалась на побои от него.

Ранее следователи раскрыли убийство двух девушек кувалдой спустя 23 года. По обвинению в расправе был задержан их должник.