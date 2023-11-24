Подозреваемый в убийстве ростовский таксист заявил, что жертва сама упала на нож

Подозреваемый в убийстве девушки под Ростовом таксист заверил, что не расправлялся с ней. По его словам, возлюбленная сама упала на нож. Подробности сообщает Kp.ru.

Напомним, что следствие считает, что 39-летний водитель перерезал горло своей любовнице. Сначала он сам признал вину, но потом стал давать другие показания. Теперь он заявляет, что россиянка погибла не от его руки. Подозреваемый настаивает, что она споткнулась и приземлилась прямо на лезвие.

К слову, сразу после задержания мужчина говорил о том, что убил любовницу из-за шантажа. Якобы она угрожала ему, что расскажет об изменах его супруге. В роковой день он приехал, чтобы в очередной раз поговорить с девушкой, но диалога не получилось. Достав нож, он хотел лишь припугнуть возлюбленную, но ситуация вышла из-под контроля.

Стоит отметить также, что, по данным источника, жена простила таксиста и теперь носит ему передачи в СИЗО.

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