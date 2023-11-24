Подозреваемая в убийстве детей мать из Пскова могла заморить малышей голодом
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Подозреваемая в убийстве собственных детей мать из Пскова могла заморить малышей голодом. Пока это основная версия. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным источника, все дети женщины были от разных мужчин. Всего их у нее было пять. Причем о самом младшем не было известно даже бабушке. Его россиянка родила только в 2023 году и нигде не зарегистрировала. Старшего же пенсионерка забрала к себе, сейчас он уже ходит в шестой класс.
Как сообщили соседи подозреваемой, в квартире она проживала со своим парнем, и они часто устраивали вечеринки. Свидетели отметили, что в помещении собирались наркоманы, и мать при них била детей и не давала им есть.
К слову, ранее многодетная женщина стояла на учете в полиции за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако в 2020 году контроль прекратился, так как сотрудники правоохранительных органов посчитали, что она исправилась.
На данный момент расследование продолжается. Единственный выживший ребенок – пятилетняя девочка – сейчас получает психологическую помощь. На протяжении трех месяцев малышка жила с мертвыми братьями.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае расследуют убийство школьника, труп которого нашли в реке.