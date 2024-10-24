Подозреваемый в убийстве актера Иосифа Ткача проник в дом с целью ограбления. Об этом сообщает РИА Новости.

23 октября стало известно об убийстве актера и его супруги в Баку. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве — им оказался мужчина 1973 года рождения. Злоумышленник перерезал горло актеру и нанес смертельные удары по голове его жене. По информации источника, он проник в дом с целью ограбления.

«Подозреваемый в убийстве проник в дом актера с целью ограбления. Он перерезал горло 85-летнему Иосифу Ткачу, а затем нанес смертельные удары по голове его 80-летней жене Людмиле», — сообщает источник.

Соседи назвали убитых дружной семьей, которая ни с кем не ругалась. У них остались две дочки, проживающие в Германии.

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