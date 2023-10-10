Подозреваемый в убийстве 14-летней сестры парень из Уфы лежал в психбольнице

21-летний парень в Уфе, которого подозревают в убийстве 14-летней сестры, некоторое время лежал в психиатрической больнице. По словам источника, он мог страдать расстройством или же таким образом пытался «откосить» от армии.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Издание пообщалось с друзьями парня: они заявили, что тот был обычным парнем, без странностей.

Юноша проживал с матерью и сводной сестрой. После школы учился в техникуме. Когда к сестре домой приходили подруги, парень всегда уходил. Он нигде не работал.

По некоторым данным, родственник сильно ревновал сестру к матери. К убийству его могла подтолкнуть обида за то, что в конце лета женщина с дочерью отправилась в Дубай, не взяв сына.

Ранее сообщалось, что парень сознался в убийстве сестры. Юноша сначала задушил родственницу, потом спрятал в диван и планировал вывезти в багажнике машины, но не успел.