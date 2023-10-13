Подозреваемый в расчленении 61-летней москвички назвал мотив убийства

В середине октября текущего года стало известно о жестоком убийстве 61-летней жительницы Москвы. Женщину лишили жизни, а затем расчленили. Когда об этом появилась информация, подозрения следователей пали на хозяина комнаты, в которой было совершено преступление. На допросе он признался в содеянном и назвал мотив. Подробности узнало издание mk.ru.

По информации источника, злоумышленник рассказал, что его жертвой стала подруга его покойной жены. Они были близко знакомы на протяжении 30-ти лет. В конце сентября женщина пришла к товарищу, чтобы попросить денег, и они устроили по случаю ее визита большое застолье, которое, впрочем, пошло не по плану.

Выпив, москвичка стала нелестно отзываться о покойной супруге друга, что он стерпеть не смог. Мужчина ударил гостью по голове, после чего заснул. А проснувшись, обнаружил, что его приятельница мертва.

Чтобы скрыть убийство, подозреваемый перетащил труп в ванну, расчленил, оставил части в квартире, запер ее и ушел. На протяжении нескольких дней он пил и не возвращался домой, а тем временем правоохранители уже обнаружили тело погибшей. Задержали мужчину в подмосковном Сергиевом Посаде, где он снял номер в гостинице.

Ранее в Ленобласти задержали расчленителя, который варил суп из своей жертвы.