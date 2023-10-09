Уже варил: в Ленобласти расчленитель готовил суп из своей жертвы

В Ленобласти задержали расчленителя, который варил суп из своей жертвы, об этом сообщает портал 78.ru.

Бытовой конфликт в Приозерском районе Ленинградской области перерос в поножовщину с жертвой. По версии следствия, на кухне собрались двое мужчин, которые распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними случилась потасовка. В итоге, разъяренный хозяин квартиры нанес несколько ножевых ранений своему гостю.

Останки тела 54-летний мужчина пытался расчленить. Частично ему это удалось, однако процесс остановил его брат, который после случившегося позвонил в полицию. Когда правоохранители вошли в дом, они увидели на плите кастрюлю с бульоном, в которой находились останки убитого мужчины.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Расчленителя отправили в изолятор временного содержания. Следователи сняли отпечатки пальцев и изъяли два ножа.

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