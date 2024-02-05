Подозреваемый признался в убийстве бойца ММА Мутаева в Махачкале и озвучил мотив

Подозреваемый в убийстве бойца ММА Магомедрасула Мутаева в Махачкале признал вину и озвучил мотив. Он подтвердил догадки близких погибшего, которые считали, что расправились со спортсменом из-за мести. Об этом сообщает Telegarm-канал Baza.

По данным источника, обвиняемый во всем сознался сразу после задержания. Он рассказал, что раньше дружил с жертвой, но потом они сильно поссорились, и Мутаев стал травить экс-приятеля. Все началось с того, что преступник неудачно пошутил про отца Магомеда. За это боец его избил вместе с товарищами. Однако на этом не остановился. Он продолжил угрожать ему, что выжжет у него на спине неприличное слово.

Это стало последней каплей, и молодой человек решился на убийство обидчика. 31 декабря он подкараулил Мутаева у его дома и неоднократно выстрелил ему в спину, после чего поспешил скрыться на «Ладе Приоре». Напомним, что сам Магомед скончался вскоре после нападения в больнице.

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