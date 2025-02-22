Подозреваемый на свободе: в Уфе педофил изнасиловал 10-летнюю девочку

В Уфе разыскивается мужчина, подозреваемый в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней. Речь идёт об изнасиловании 10-летней девочки, произошедшем в одном из общежитий города.

По данным Telegram-канала Mash Batash, подозреваемому на вид около 50−60 лет. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он уводит ребенка в общежитие, которое, предположительно, относится к Башкирскому колледжу архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о личности мужчины.

Если правоохранители подтвердят факт изнасилования, обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

До этого в Подмосковье 11-летняя девочка сообщила матери в смс, что отчим месяц ее насилует. Женщина в тот же день обратилась в полицию – насильника задержали.