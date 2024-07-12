Подозреваемой меньше 20 лет: что известно о смерти найденного в чемодане мальчика из Перми

Семью мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, назвали благополучной. Консьержка дома, в котором жил убитый ребенок, рассказала о близких и подозреваемой в страшном преступлении. Об этом сообщает 360.ru.

12 июля в СМИ появилась информация о том, что бездомный нашел чемодан возле мусорных баков. Внутри было изувеченное тело мальчика. Началась проверка и поиск причастных к этому делу.

Журналисты пообщались с консьержкой, которая работает в доме, где живет семья ребенка. Она призналась, что у мальчика была любящая семья.

«[Мама] очень хорошо занимается своими детьми», — рассказала женщина.

Об убитом мальчике она отзывается, как о «самом любящем сыне». Консьержка поделилась, недавно он пошел в школу. А женщину, которую зафиксировали камеры с чемоданом, консьержка тоже узнала. Она отметила, что та была трезвой и замкнутой, но «чудоковатой».

Источник сообщает, что расправиться с ребенком могла подруга брата его знакомого. Он узнал ее на фото. Отмечается, что ей меньше 20 лет.

СМИ пишут, что умершему ребенку предположительно восемь лет. На его теле были найдены следы удушения и резаные раны. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее мы писали о том, что умерший от разрыва легкого мужчина жаловался искусственному интеллекту. А тот дал ему совет.