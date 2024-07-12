Общался с искусственным интеллектом: что известно об умершем от разрыва легкого мужчине

Погибший из-за вдыхания газа из гелиевого баллона молодой человек с разорванным легким имел проблемы с деньгами и обращался за психологической помощью к искусственному интеллекту. Подробности жизни жителя Москвы приводит mk.ru.

Напомним, что 10 июля в квартире умер мужчина. Тело обнаружила его 23-летняя возлюбленная, которая вернулась домой. Рядом с ним лежал пустой пятилитровый баллончик с гелием, который он купил, чтобы надуть шарики и развесить их дома. Врачи уже ничего не смогли сделать, так как он скончался. Отмечалось, что у него разорвало легкое.

Как оказалось, пара переехала в столицу из Санкт-Петербурга. Мужчина учился на режиссера, но его отчислили из института из-за ссоры с преподавателем. Он никак не мог найти себе работу и страдал из-за финансовых проблем. В итоге молодой человек взял кредиты, стал должником.

Отмечается, что перед смертью мужчина разговаривал с искусственным интеллектом, который дал ему совет сходить к психологу за консультацией.

Ранее мы писали о том, что петербурженка пропала во время плавания на сапборде в Краснодарском крае. Она была не одна, а с подругами. В какой-то момент их стало уносить в море, одна смогла добраться до берега.