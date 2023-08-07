Подозреваемого в убийстве найденной на кладбище школьницы задержали под Белгородом

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу 15-летней школьницы в Белгородской области. Им оказался ранее судимый местный житель, передает РЕН ТВ со ссылкой на заявление Следственного комитета России.

В ходе оперативных действий, направленных на установление личности и поиск подозреваемого в убийстве несовершеннолетней, стражами порядка был пойман 42-летний мужчина. Он проживает на территории Белгородской области, ранее привлекался к ответственности судом и отбывал наказание. По какой именно статье проходил россиянин — не говорится.

В ближайшее время состоится заседание, на котором фигуранту уголовного дела изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого. Ход расследования убийства 15-летней школьницы поставлен на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России.

Тело несовершеннолетней было обнаружено 4 августа на кладбище в поселке Разумное. Девочка ушла из дома погулять и не вернулась. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры.

Ранее в Новотроицке суд избрал меру пресечения подозреваемому в серии изнасилований педофилу. Мужчину арестовали по делу о надругательстве над четырьмя детьми.