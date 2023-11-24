Кровавый след вел от реки к дому: правоохранители расследуют убийство 12-летнего школьника

Уголовное дело об убийстве 12-летнего мальчика расследуется в Красноярском крае. По версии правоохранителей, к гибели несовершеннолетнего причастен его одноклассник — он зарубил товарища топором.

Трагичный случай произошел в Ачинске. В полицию обратилась мать школьника. Она заявила, что ребенок ушел из дома и не вернулся. При этом мальчик часто бродяжничал и пропадал, пишет РИА Новости.

Однако на этот раз его поиски закончились трагично — несовершеннолетнего нашли мертвым в реке. На теле ребенка зафиксировали колотые раны. Рядом с местом гибели мальчика нашли кровавые пятна, которые привели полицейских к одному из домов.

Там проживает одноклассник умершего школьника. В ходе выяснения обстоятельств случившегося правоохранители установили, что между мальчиками произошел конфликт, который закончился убийством. Одноклассник ударил товарища топором, а после отнес его труп к реке. Сейчас следователи продолжают проверять эту версию.

Ранее в Тверской области нашли тело 16-летнего подростка. По предварительным данным, мальчик надышался газом из дезодоранта.