Подозрение на перелом позвоночника: участник мотогонок упал под колеса соперника на чемпионате

Экстренная медицинская помощь потребовалась гонщику Игорю Кононову на командном чемпионате России по мотогонкам на льду. Он упал с байка и угодил под колеса другого мотоциклиста, передает пресс-служба Speedway Russia.

В ходе заезда что-то пошло не так и Кононов оказался на льду. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мотогонщик падает с техникой на лед, после чего через него перелетает другой участник гонки.

Игорю потребовалась помощь специалистов. Спортсмена госпитализировали с травмами. По предварительным данным, у него сломан позвоночник, однако чувствительность в ногах присутствует.

«По предварительной информации, после сегодняшнего серьёзного падения у Игоря перелом позвоночника, там же, где уже была операция», — сообщили в пресс-службе.

Ранее травмировался советский актер Юрий Каюров, известный в основном по многочисленному исполнению роли Владимира Ленина. Он упал, выходя из пекарни.