97-летний советский актер Каюров выходил из пекарни в Москве и получил травму

Советский актер Юрий Каюров, известный в основном по многочисленному исполнению роли Владимира Ленина, травмировался в процессе выхода из пекарни. Как сообщает mk.ru, 97-мужчина упал и повредил правое бедро.

По данным издания, инцидент произошел в Пресненском районе Москвы 26 февраля. Каюров зашел в свой любимый магазин, купил пирог и уже в дверях споткнулся о ступеньки, после чего обрушился оземь. Несмотря на боль, мужчина отправился домой.

Оказавшись дома — а идти ему пришлось без малого два квартала — актер лег на кровать и вызвал скорую. Приехавшие на вызов медики опровергли гипотезу перелома, успокоили Каюрова и порекомендовали ему не ложиться в больницу, а остаться на постельном режиме.

Каюров последовал их советам, а также стал пить прописанные болеутоляющие. По его словам, легче пока не стало — сам подняться с кровати он не может, по квартире ему помогает передвигаться сын.

Ранее мы писали о том, что на Урале женщина проломила череп годовалому сыну и почти неделю не вызывала ему врача.