Подожгли четыре станции операторов связи: восьмиклассника и девятиклассницу обвинили в терроризме

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о теракте в отношении восьмиклассника и девятиклассницы из Ставрополя. Школьники подожгли четыре станции операторов связи, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, 15-летние ребята совершили несколько поджогов за пять дней. Мальчик и девочка учатся в разных учебных заведениях, однако, по всей видимости, действовали сообща.

Правоохранители считают, что несовершеннолетние пытались дестабилизировать деятельность органов власти. Сейчас восьмиклассник и девятиклассница задержаны. Если вина подростков будет доказана в суде, то им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы в колонии.

Ранее скандального певца Эдуарда Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов. Он обвиняется в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга