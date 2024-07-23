Сжегшего свой паспорт Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов

Скандального певца Эдуарда Шарлота, обвиняемого в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Шарлот* Эдуард Валерьевич, 7 февраля 1998 г. р., г. Самара», — сказано в сообщении.

Артист стал известен в 2019 году после выхода песни «Щека за щеку». В ноябре 2023 года его задержали в аэропорту Пулково сразу после возвращения в Россию. В начале декабря его арестовали.

Во время заседания Шарлот* заявил, что стал «завлеченным» в точку зрения российской оппозиции, которая «очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей». Сейчас музыкант находится в СИЗО.

Поводом для уголовного преследования стали видеоролики, в которых Шарлот* сжигал свой военный билет, испортил паспорт и дискредитировал ВС РФ.

Ранее певец записал видео с извинениями перед патриархом Кириллом. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале адвокат музыканта.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга