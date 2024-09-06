Подошел мужчина и предложил пройтись: запертая дверь в подвал спасла второклассницу от изнасилования

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина в Пушкине, который подозревается в нападении на второклассницу. Мучина пытался затащить несовершеннолетнюю в подвал, но наткнулся на закрытую дверь, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Школьница вместе с подругами повстречала неизвестного мужчину 1 сентября. Незнакомец увидел девочек и предложил пройтись. Затем мигранту удалось отвести несовершеннолетнюю в укромное место на Гумилевской улице.

Злоумышленник намеревался попасть с жертвой в подвал, но дверь оказалась заперта. Тогда незнакомец облапал девочку, а после отпустил. Дома второклассница рассказала обо всем родителям. Вскоре любителя малолетних задержали, им оказался гражданин Таджикистана.

Ранее в Петербурге профессора вуза обвинили в изнасиловании пятилетней девочки. Мужчина совершал противоправные действий в отношении несовершеннолетней на протяжении года.